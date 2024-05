UFC Que choisir déménage à la fin du mois

Le pôle «Point d’accès au droit» de l’avenue Clémenceau à Vendôme va bientôt entrer dans une phase de rénovation totale et l’association UFC Que Choisir changera donc d’adresse le temps des travaux.

UFC Que Choisir défend tous les consommateurs, téléphonie, énergie, travaux, … Tout sauf les relations employés-employeurs ou les affaires familiales et n’est accessible qu’aux particuliers. «Nous avons principalement des dossiers sur les escroqueries à la consommation comme le démarchage à domicile avec les primes gouvernementales à l’exemple de la Prime Rénov et ses pompes à chaleur» explique Marie-Thérèse Jubard-Nicot, responsable de l’antenne vendômoise de UFC Que Choisir. En 2023, l’association a traité 120 dossiers, reçu 961 appels pour des conseils et a eu à son local lors des permanences, 276 visites.

La dernière réunion avec la mairie, le 16 avril, pour organiser le déménagement des associations qui logeaient ou tenaient des permanences au Point d’accès au droit a soulevé certaines questions. UFC Que Choisir va donc devoir se déplacer dans un autre lieu pendant toute la durée des travaux d’embellissement et de modernisation à l’exemple du Wifi tant attendu des associations, des travaux qui devraient s’achever à la fin de l’année. «Il est prévu cinq bureaux plutôt que les quatre actuels et un bureau d’accueil pour le public qui sera ainsi dirigé et renseigné, ce qui une bonne chose. De plus cela améliorera la sécurité des lieux» poursuit Marie-Thérèse Jubard-Nicot. « Mais quid de notre mobilier actuel qui, malgré des bureaux partagés entre associations, nous permettait de laisser sur place dossiers, documentation et matériel bien utile au suivi de nos adhérents » s’interrogeait-elle en conclusion.