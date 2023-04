Un bel âge 20 ans

L’association Figures Libres, organisateur, entre autres, de l’événement Rock à Vendôme, Les Rockomotives, fêtera ses 20 ans en avril au 3e Volume du Minotaure à Vendôme.

En reprenant certaines des missions assumées jusqu’alors par le Service culture de la ville de Vendôme, l’association Figures Libres naît en 2003. À sa tête à l’époque, Richard Gauvin, aujourd’hui directeur artistique, l’association avait été créée principalement pour diversifier ses actions et être indépendante de la mairie. « Nous voulions voler de nos propres ailes en créant de nouveaux formats dans les musiques actuelles. Même si le festival reste une délégation de la communauté de communes, nous avons en 20 ans lancé bien d’autres projets comme Gare à la Rochette, Les Rendez-vous de l’été, Charivari ou nos actions dans les écoles et les maisons de retraite. Figures Libres, ce sont aussi de nombreux partenariats avec les associations et structures vendômoises » explique Richard Gauvin.

Car, effectivement, Figures Libres, en 20 ans, a bien évolué en dynamisant le territoire, apportant, grâce à son travail et son réseau, les musiques actuelles dans le Vendômois. D’ailleurs, l’association a pu faire découvrir un grand nombre d’artistes qui, quelques années après, sont devenus des chanteurs et chanteuses reconnus dans le milieu, pour certains même nommés aux Victoires de la musique. « En 2019, l’association s’est lancée un nouveau défi avec la création du label Figures Libres records. Une 20e référence au catalogue doit arriver en mai. La même année nous avons mis en place l’accueil de résidences d’artistes et l’on en compte 25 à ce jour qui ont séjourné sur le territoire » poursuit le directeur artistique.

Pour fêter son anniversaire, l’association a invité plusieurs artistes le 8 avril : BRNS, La Battue, Sioul et DJ Sets qui joueront sur scène. « Un temps de fêtes et de retrouvailles avec une entrée à prix libre, mais participation obligatoire, tant il nous paraissait hasardeux de chiffrer l’entrée à sa propre fête » s’amuse Richard Gauvin.