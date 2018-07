Un bel état des lieux

Créer une exposition éphémère de graff et de productions artistiques totalement variées, c’est bien là l’objectif du nouveau projet artistique baptisé « Etats des lieux ». Il se tiendra dans le quartier des Rottes à Vendôme.

Un projet qui a pris racine en juin dans au numéro 4 de l’immeuble Branly, juste derrière le centre commercial des Rottes, avant de disparaître à la fin de cette année. Cette initiative, portée par la Direction enfance et jeunesse de la ville de Vendôme, et plus particulièrement par David Madrelle, réunit tous celles et ceux qui ont vécu pendant des années dans l’immeuble.

« Etats des lieux » s’exprime dans dix logements ainsi que dans les cages d’escalier : du graff par des artistes reconnus de la région ou venus de la capitales, mais aussi à travers d’autres formes artistiques, comme le collage. Et, déjà, l’entrée de l’immeuble affiche toute l’expression des créativités en présence, des couleurs bien visibles, et ici et là un compteur de gaz ou d’électricité reprenant artistiquement vie. Parfois avec un trait d’humour.

Dès le mois de juillet seront proposés plusieurs ateliers aux enfants pour apprendre à peindre ou à s’exprimer, notamment dans le modelage, en partenariat avec l’association Parenthèse. Chaque centimètre carré de l’immeuble sera revisité, créant ainsi différents univers artistiques.

Début juillet, le graffeur vendômois Inco Nito interviendra sur la façade, côté boulevard de France, pour un graff géant d’une tortue sous-marine. Puis, une grande exposition sera ouverte au public en septembre, permettant ainsi d’admirer tout le travail accompli.

102.5, la radio du Vendômois

Le service Jeunesse de l’agglomération Territoires Vendômois pilote un projet radio sur la bande FM visant à favoriser l’expression des enfants et des jeunes sur l’ensemble du territoire communautaire. Depuis maintenant trois ans, il est également copilote de l’action «Quartier d’été», qui se déroule dans le quartier des Rottes en juillet et propose un panel d’animations aux habitants au plus près de chez eux, à savoir au pied des bâtiments.

Pour cette édition, l’opération dépassera le cadre du public «Jeunesse», pour tendre vers une radio «tout public». Le direct en FM (102.5 FM) sera opérationnel du vendredi 6 au jeudi 12 juillet, week-end compris. Deux studios alterneront, l’un au Centre culturel et l’autre dans l’espace public autour du square Branly. Les émissions seront diffusées dans un rayon de 10 km environ autour d’un bâtiment situé au square Branly, et ce 24h/24. «Nous souhaitons évoquer les animations de l’été mises en place pour les Vendômois, mais l’antenne reste ouverte à tous les sujets. Parler de ses passions, de son métier d’artisan, de culture ou de projets…», précise Medhi Louaki, du service Jeunesse. Si vous souhaitez être acteurs de ce projet en accompagnant des groupes, en vous faisant le relais auprès de vos réseaux, en venant vous-même présenter vos actions… Et vous pouvez d’ores et déjà réserver des créneaux pour une ou plusieurs émissions.

Contact : exploradio41@gmail.com

Alexandre Fleury