Un challenge mère-fille

Nathalie et sa fille Julie, partiront de Crucheray du 15 au 30 avril, direction le Maroc au Rallye Aïcha des Gazelles (RAG), une course d’orientation réservée aux femmes pour laquelle la connaissance de la navigation compte bien plus que la vitesse. Une course également qui permet de découvrir la vie locale de ses habitants et d’apporter une aide précieuse à l’association Cœur de Gazelle.

Julie et Nathalie se sont entraînées à l’orientation et aux différents types de conduite sur sable, cailloux, herbe à chameaux, etc… à bord de leur 4X4 n°215. Nathalie a eu la chance de déjà connaître le RAG après une première participation en 2022 avec une amie. «Après les vérifications à Nice du véhicule, nous embarquerons à Gênes pour ensuite descendre en convoi dans le sud du Maroc. Nous avons fait également le tour des amis et de la famille pour récupérer des vêtements chauds que nous donnerons à l’association Cœur de Gazelle» détaille Nathalie Gast.

Le rallye se fait sur une semaine, où l’on donne le matin avant le départ à chaque équipage une route à suivre sur laquelle elles trouveront des balises qu’il leur faudra valider dans l’ordre sous peine que la journée soit annulée Pas de GPS, on revient à la boussole et à la carte manuelle, voire dessinée à la main. «Le bivouac se déplace deux fois où nous aurons la chance de dormir en direct dans le désert sous une tente» s’amusait à préciser Julie, qui fleuriste de métier, a confectionné des couronnes vendues sur différents marchés de Noël pour financer une partie d’un voyage fait récemment pour connaitre le terrain sur place. Retour en Vendômois le 1er mai pour ces aventurières des temps modernes.