Un fauteuil bien utile

L’association Etincelle 41 de La Chaussée Saint-Victor, facilitateur de la qualité de vie des enfants et jeunes adultes en situation de handicap, a donné en mars un fauteuil roulant pour randonnée dans les locaux de l’USV-UA. Mireille Chesneau, présidente de l’association chausséenne s’était déplacée et a pu remettre cet équipement à Micheline Martin, responsable de la commission activités physiques Handicap et Santé au sein de la structure qui regroupe les associations sportives de Vendôme. Un don qui a pu se faire grâce notamment aux nombreuses actions que mène l’association départementale Etincelle 41 comme l’organisation de concerts, soirées théâtrales et brocantes où chaque euro récolté est réservé aux familles et associations pour des équipements spécifiques.