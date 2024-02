Un message délivré par les enfants

L’ONG Horizons Sahel, habituée maintenant par son travail sur le terrain depuis plus de 20 ans à recevoir des dons de matériels médicaux ou non pour les expédier au Sénégal via des containers, vient de recevoir un don particulier de Sacha, 7 ans, en classe de CE1 à Naveil.

Lors des portes ouvertes d’Horizons Sahel à l’automne dans leur local à la Ville-aux-Clercs, Sacha s’était déplacé avec ses parents pour découvrir l’action de cette association particulière qui vient en aide aux hôpitaux et dispensaires du Sénégal en envoyant toutes sortes de matériels, du plus pointu au mobilier classique.

Impressionné et attentif tout le long de la visite des entrepôts et logistique de l’association, Sacha a pris une décision radicale suite à cette visite. Pour son anniversaire, il demandera à ses amis, reçus pour un goûter pour célébrer l’événement, un cadeau particulier : venir avec une fourniture scolaire, crayons, cahiers, papiers, colle ou gommes avec quelques jeux de société pour en faire un don à Horizons Sahel. « Les donner à ceux qui ne peuvent pas acheter » souligne Sacha lors de la petite cérémonie célébrée lors du don. Et au-delà de ce don altruiste, c’est une véritable expérience pour les enfants invités à cette action, de savoir qu’il y a des enfants du même âge qu’eux, mais qui manquent de tout.