Un nouveau président au Rotary-Club

Comme chaque année à pareille époque, la roue du Rotary-club de Vendôme vient de tourner d’un cran, la présidence passant de Jean-Pierre Péan à Bernard Dauvergne.

Avant de procéder à la rituelle cérémonie de « transmission » du collier, le président sortant a remercié les 25 membres du Rotary club de Vendôme et leurs conjoints qui se sont mobilisés avec son comité au cours de l’année rotarienne pour soutenir avec enthousiasme les nombreuses opérations d’intérêt humanitaire et social engagées tant au plan local qu’international. Principalement le soutien pour la recherche contre les maladies du cerveau avec l’avant-première d’un film, la dotation au Handisport en Vendômois grâce au bénéfice du traditionnel Salon du Vin, la vente de Noël pour l’aide aux réfugiés ukrainiens, les actions en direction de la jeunesse par des stages à l’étranger, l’encouragement au travail manuel ou l’appui aux initiatives du Rotaract de Vendôme, entreprenant club de jeunes qui s’est notamment illustré par une brillante manifestation théâtrale lors du 50ᵉ anniversaire du jumelage Vendôme-Gevelsberg. Comme initiateur du rapprochement des deux villes dès 1957, s’est lui-même impliqué avec ferveur dans la préparation des cérémonies et par l’accueil de ses homologues et amis d’outre-Rhin.

Revêtu du collier avec les 68 barrettes des présidents successifs, le nouveau président Bernard Dauvergne, a rendu hommage à son prédécesseur et à son équipe puis a souligné que son année de présidence s’inscrirait, elle aussi, « sous la devise du Rotary International « Servir d’abord », dans le climat d’amitié et de probité qui caractérise l’éthique rotarienne et dans le droit fil du défi lancé par l’écossais Gordon Mclnally, président du Rotary International pour cette nouvelle année : « Créons de l’espoir dans le Monde ».