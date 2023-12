Un premier tronçon ouvert

Chacun a pu s’apercevoir que le Faubourg Chartrain à Vendôme est en pleine rénovation. Un chantier débuté en juin et prévu en 3 phases jusqu’à la fin 2024. Le premier tronçon est ouvert depuis novembre et l’on peut dorénavant se faire une idée plus précise de ce que sera cet axe majeur de la ville une fois les travaux terminés. En effet, ce nouveau visage avec pavés et voie centrale donne une image plus spécifique d’une rue dans le prolongement de la rue piétonne. Le deuxième tronçon, du carrefour avec la rue Balzac jusqu’à la rue St Denis, est déjà lancé, mais dès le 14 décembre, le chantier s’arrêtera pour une trêve hivernale et pour permettre un accès aisé aux commerces pour les fêtes de fin d’année.