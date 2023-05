Un printemps vrombissant côté Sarthe !

Le centenaire des 24 Heures du Mans (10 et 11 juin) s’entendra jusqu’à La Chartre-sur-le-Loir et Lhomme en mai et juin. Parades de voitures, présence de pilotes, musique et « caisses à savon » marqueront le coup sur cinq week-ends. Prenez date !

Les habitants de l’ancien canton de La Chartre-sur-le-Loir en sont fiers : les 100 ans de la plus grande course d’endurance au monde résonneront jusqu’à Lhomme et La Chartre dès ce mois de mai. Ce qui ne se fait pas par hasard. Historiquement, la petite cité de la Tour Jeanne d’Arc a beaucoup à voir avec les 24 Heures du Mans.

Des années 1950 au milieu des années 1970, les équipages d’Aston Martin, des Ford GT 40 et des Porsche 917 avaient successivement fait de l’Hôtel de France déjà réputé leur quartier général pendant la semaine de la course en juin. Des événements annuels qui passionnèrent deux générations d’habitants, souvent venus de très loin pour entrevoir les bolides dont on vérifiait la mécanique dans le garage Renault tout proche de la place de la République, aujourd’hui disparu. Les sexagénaires d’aujourd’hui sont les derniers à avoir connu cette fièvre tout gamin devant les carrosseries de rêve, colorées d’orange et de bleu ciel par Gulf… C’étaient les « Gulf mirage ».

Jusqu’à Le Mans Classic

Durant ces deux décennies, la passion fit tache d’huile aux alentours, jusque dans les caves du Jasnières où des spectateurs de la course sur le retour ne manquaient pas de s’arrêter, voire des équipages ! Aujourd’hui encore, sur la route du Mans à La Chartre, l’ancien garage de Bénéhard affiche fièrement les couleurs vintage de la mécanique de ces années-là, comme celui de Lhomme dont la fresque montre un bolide à l’arrêt. Il était donc naturel pour les deux communes d’engager des manifestations festives en parallèle de ce grand rendez-vous du centenaire, attendu de pied ferme par les Sarthois et les fidèles des 24 Heures. Mieux : elles dureront jusqu’au week-end de Le Mans Classic, cet autre événement du début juillet adulé par les amateurs de belles carrosseries et de vieux moteurs du monde entier.

Renseignements 02 43 38 16 16

Programme des animations du centenaire des 24 Heures du Mans

Lhomme du 12 au 14 mai

Vendredi 12 : inauguration de l’aire de pique-nique Louis-Rustin (inventeur des rustines à vélo) sur la voie verte

: inauguration de l’aire de pique-nique Louis-Rustin (inventeur des rustines à vélo) sur la voie verte Samedi 13 et dimanche 14 (10h-17h) : exposition «100 ans de 24 Heures du Mans» en 12 panneaux par le Conseil départemental de la Sarthe et avec des objets souvenirs prêtés par l’ancien pilote Sylvain Boulay, engagé 10 fois aux 24 Heures entre 1987 et 2005, classé vingtième aux 24 Heures de Daytona en 1999 et qui a couru les 1000 km de Silverstone et de Spa-Francorchamps. Dimanche également : présence de voitures anciennes toute la journée sur la place Louise-Michel (église). Petite restauration sur place. Tél. 02 43 44 43 62.

Ruillé-sur-Loir les 3 et 4 juin

Exposition sur le thème des 24 Heures dans le cadre du marché de terroir festif du domaine des Maisons rouges.

La Chartre-sur-le-Loir du 8 juin au 2 juillet (renseignements 02 43 38 16 16)