Un projet d’épicerie participative à Trôo

En accompagnement de l’association «Bouge ton CoQ», la commune de Trôo souhaite relancer le commerce de l’épicerie sous forme d’un circuit court et de façon participative avec un questionnaire qui était à remplir par les habitants de la commune en avril. Tenue uniquement par des bénévoles, cette forme d’épicerie participative semble la plus adaptée pour répondre à la problématique du manque de commerce de proximité. «C’est un modèle souple qui ne sera jamais mis en danger par une baisse d’activité. N’ayant ni charges, ni salaires, l’épicerie possèderait un seuil de rentabilité à 0€» détaille Jean-Luc Nexon, maire de Trôo dans un communiqué de presse. En plus de recréer un service absent de la commune, ce lieu deviendrait un espace de rencontre et de partage !