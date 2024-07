Un réseau pour faciliter la vie

Annoncée dès 2020 par Emmanuel Macron, la création des Communautés 360 lancée à la fois par la préfecture, l’ARS et le département, apporte une réponse inconditionnelle et de proximité à toutes les personnes en situation de handicap sans oublier leurs familles. Pour notre département, c’est l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) 41 qui en devient l’animateur. Les missions et objectifs de la Communauté 360 de Loir et Cher sont pour ces personnes handicapées d’apporter des réponses, d’organiser des solutions concrètes répondant aux besoins, de repérer et d’accompagner, d’être ce levier d’innovation pour favoriser l’inclusion et de coordonner les acteurs du territoire pour éviter des ruptures de parcours.

Un numéro unique du lundi au vendredi de 9h à 17h : 0 800 360 360