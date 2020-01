Un second atelier Louis Vuitton dans le Vendômois

En cours d’installation en centre-ville de Vendôme dans le quartier Rochambeau, la Société des Ateliers Louis Vuitton a décidé d’implanter un second atelier de maroquinerie sur le site de la gare TGV de Vendôme-Villiers.

C’est au début décembre, comme un cadeau de Noël, que Louis Vuitton annonçait officiellement son désir d’une nouvelle implantation dans la ZAC du Parc Technologique Bois de l’Oratoire en plus de celle des bâtiments A et D du quartier Rochambeau qui devrait, courant 2020, ouvrir ses portes. Un nouvel atelier donc d’une superficie de 6 000 m2 pleinement intégré dans le paysage et réalisé au maximum par les entreprises de la région, une unité de fabrication qui a terme devrait employer 300 personnes. Un bâtiment sobre et élégant à l’image du dernier né de la Maison à Beaulieu S/Layon dans le Maine-et-Loire, inauguré en septembre 2019. Un atelier, au service du savoir-faire de haute qualité artisanale de Louis Vuitton, conçu pour optimiser la consommation d’énergie et le traitement acoustique.

La Maison Louis Vuitton compte 24 ateliers dans le monde dont 16 en France. Celui qui devrait voir le jour en 2021 à la gare TGV viendra renforcer sa volonté du «made in France» et sa présence en Vendômois en plus de l’implantation au bâtiment Régence à Vendôme. Une aubaine économique pour la région, une véritable opportunité du savoir-faire Vendômois à 42 mn de Paris.

Alexandre Fleury