Une action solidaire, vos produits frais Vendômois livrés chez vous

Emile Auté qui commercialise Les Thés du Château vient de lancer sur son site une boutique éphémère en temps de Covid-19, une plateforme solidaire pour retrouver tous les producteurs locaux inscrits avec une livraison directement chez vous.

Tout est parti d’une réunion en audioconférence de la Confédération Paysanne il y a deux jours. « Nous faisions un point entre producteurs sur les difficultés de commercialisation des uns et des autres. Les producteurs maraîchers se sont organisés. En ce moment à part les radis et les salades, il n’y a pas grand choses en légumes locaux hormis les asperges non cultivées en Vendômois. Nous accueillons au sein de la boutique éphémère une productrice de Mont-Prés-Chambord. Cependant, il y a toutes les autres productions, comme par exemple les éleveurs et leur viande ou les fabricants de fromages ainsi que la bière locale de la brasserie Sommier de Montoire-sur-Loir » précise le producteur de thés à Sargé-sur-Braye.

Emile Auté avait prévu de lancer son site marchand ces jours-ci dans le cadre de son développement autour de ses thés « J’avais réservé une partie de mon site à une boutique éphémère afin de proposer des œuvres d’artistes avec lesquels je travaille. L’idée aujourd’hui c’est d’utiliser cette partie de mon site pour mes amis producteurs. Le client commande tous les produits qu’il désire et est livré une fois par semaine chez lui directement ou à un point relais à un jour et à une heure précise pour que les gens ne se croisent pas » détaille t’il. Comme on le faisait autrefois, les colis de produits sont alors acheminés de lieu en lieu pour se rapprocher le plus près du producteur inscrit à la boutique autour de votre domicile. Pour la région de Montoire, Pierre Sommier, brasseur assurera le point relais par exemple. « Pierre vient sur le marché d’Azé le jeudi, il peut alors déposer les produits de tous les producteurs autour de chez lui qui seront livrés chez les clients le lendemain à Vendôme. Pas d’idéologie, c’est une action solidaire et j’ai la chance de pouvoir mettre à disposition des moyens techniques avec l’aide précieuse d’Arnaud Caspar, mon associé et ses compétences logistiques » poursuit-il.

Les producteurs, les restaurateurs, les transformateurs, tous peuvent rejoindre le site en contactant Emile Auté. Quant aux clients, il suffit de se connecter sur le site et vous laisser guider pour recevoir tous vos produits frais chez vous ou à un point relais dans tout le Vendômois.

www.emileaute.com/producteurs-solidaires

Contact : 06 47 12 37 43

