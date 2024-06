Une épicerie peut en cacher une autre

Dans le numéro de mai, Le Petit Vendômois soulignait dans un article consacré au projet d’épicerie participative dans le village de Trôo, que ce service était absent de la commune, suite à un communiqué envoyé par la mairie. C’était aller un peu vite en besogne, car si elle n’est pas participative, l’épicerie de Patricia et d’Émile face à la mairie existe bien et offre, déjà, un service à la population. En effet, depuis cinq ans, Producteurs 41, met en avant des produits locaux et possède depuis deux ans, un rayon épicerie de proximité et de dépannage ouvert du jeudi au lundi de 10h30 à 14h et de 18h30 à 21h.

Producteurs 41. Espace Sainte Catherine. Place Sainte Catherine à Trôo