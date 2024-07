Une étape franchie pour le Pays Vendômois

En ce mois de juin, le syndicat mixte du Pays Vendômois vient de clôturer une étape de sensibilisation aux Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) qu’il pilote au niveau du territoire.

Le Pays Vendômois a été retenu au titre de l’appel à projets régional du Plan national de l’alimentation qui comportait la mise en place d’animations pour six classes dans le périmètre de l’action du Pays Vendômois, un projet intitulé «Sensibilis’actions». «Nous avons eu une enveloppe financière des Services de l’État pour ce programme qui s’est échelonné de janvier à juin soit trois interventions vers les classes de maternelle et cinq à destination des primaires avec pour but de sensibiliser les enfants à l’alimentation en général» détaille Laurent Pinéda, directeur du syndicat mixte. La dernière intervention se déroulait en juin avec la visite des élèves de deux exploitations agricoles, la ferme pédagogique de Cellé et la ferme de Gorgeat à Azé pour permettre aux enfants de concrétiser ce qu’ils avaient pu apprendre ou découvrir lors des ateliers.

En partenariat avec les associations Perche Nature et Athena qui ont animé les différentes sessions des classes d’écoles volontaires c’est à dire Jean Zay, Jules Ferry et Louis Perqaud pour Vendôme et les écoles élémentaires de Cormenon, Choue et Villerable, le projet pédagogique de l’alimentation durable était bien utile pour certaines classes. Ainsi, ces ateliers permettaient d’apprendre à reconnaître visuellement les fruits et légumes et aborder la notion importante de la saisonnalité de ceux-ci ou de tester de nouvelles saveurs et apprendre à les cuisiner. «J’ai eu l’occasion de me joindre à certaines animations et j’ai pu constaté la différence de concentration des élèves. Les classes de la campagne avaient une certaine connaissance des légumes et des animaux par rapport aux écoliers plus urbains. Vendôme a beau être une petite ville plutôt rurale, certains petits citadins n’avaient jamais vu une ferme. C’est là que l’on voit tout l’intérêt de ces ateliers» poursuit Laurent Pinéda.

«Sensibilis’actions» fait partie intégrante d’un calendrier d’actions bien plus large du PAT. En effet, le Pays Vendômois à la tête de ce programme, a déjà réalisé et continue la formation du personnel de la restauration scolaire autour de l’éducation au goût des jeunes convives en leur faisant découvrir les produits locaux par exemple. Tout un travail également qui se fait autour du gaspillage alimentaire dans les restaurants collectifs, crèches ou EHPADs ou du financement d’ateliers qui s’inscrivent dans le cadre du Défi alimentation pour les particuliers et s’ajoutent à ceux portés aujourd’hui par la ville de Vendôme. Le but est bien de changer nos pratiques alimentaires, d’encourager une consommation de produits locaux, durables et de saison et de diversifier notre alimentation. D’où l’importance que ce changement commence par les plus jeunes.