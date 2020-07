Une histoire si importante pour notre région

Créées en 1982 et après 4 ouvrages édités, les Editions du «Cherche Lune», de fonctionnement associatif, connaissent un temps de sommeil, puis renaissent en 1990 sous l’aile de deux amoureux du patrimoine, Michèle et Jean-Jacques Loisel.

Après plus de 70 ouvrages édités depuis, toujours orientés sur l’histoire régionale et locale, le dernier ouvrage sur le château de Coutanvaux peine à sortir en raison de difficultés à réunir la trésorerie nécessaire à son impression.

Quel Vendômois ne connaît pas les Editions du Cherche Lune ? Avec plus de trente années d’existence et à sa tête un professeur d’histoire et historien local, attaché à la richesse et à l’héritage de l’histoire de notre région par ses nombreux ouvrages, Jean-Jacques Loisel, cette association éditrice a toujours su mettre en valeur notre patrimoine local. «Dans le premier temps de notre existence, nous avons beaucoup édité de livres sur le Moyen âge devenus pour certains d’entre eux des ouvrages qui font référence et quasiment tous épuisés» détaille Jean-Jacques Loisel. Les Editions du Cherche Lune ont varié les formats depuis les débuts avec quelques collections amorcées comme «Cherche Lieux» ou «Cherche Mémoire». «Nous travaillons exclusivement avec l’auteur, le guidant parfois. Notre association ne cherche pas à avoir de membres, c’est peut-être notre particularité, tout ce que nous faisons est fait pour le livre» s’amuse-t-il à souligner.

Jusqu’aux années 2000, les tirages étaient importants, plus qu’aujourd’hui. «L’histoire du Vendômois » superbe ouvrage de référence, un livre génération qui a une durée de vie de 25 ans, se vend encore et avait été édité à 2 000 exemplaires. «Le problème qui survient c’est que nos ouvrages édités récemment comme celui sur Lisle ou sur la famille Musset se sont peu vendus et pourtant ils sont de très bons livres. La première biographie de César de Vendôme, brillante publication de Jean-Jacques Renault, n’a pas remporté le succès espéré bien que rien n’ait jamais été écrit précédemment sur ce personnage important du Vendômois» se désespère Jean-Jacques Loisel.

Après cette série de livres qui peinent à trouver acquéreur, la trésorerie vient à manquer pour lancer le suivant, entre autres celui du château de Courtanvaux, 175 illustrations, tout en couleurs pour 224 pages. «Malgré les efforts que nous déployons pour soutenir la qualité de fond et de forme de nos ouvrages, les ventes sont de plus en plus difficiles. Pour ce dernier livre sur Courtanvaux, nous avons réussi à financer la maquette mais nos fonds manquent pour imprimer le livre. Nous sommes dans une situation d’attente». Pour se remettre à flot et permettre que cet ouvrage de référence puisse sortir des presses, l’association des Editions du Cherche Lune propose à chacun d’acquérir un ou plusieurs livres à des prix réduits, afin que tous puissent compléter leur collection d’ouvrages avec ces livres locaux. «Nous espérons ainsi pouvoir faire encore un petit bout de chemin ensemble pour valoriser le patrimoine du Vendômois» conclut Jean-Jacques.

Association Les Editions du Cherche Lune

Liste des ouvrages en vente ou

assedcl@wanadoo.fr

02 54 72 25 08

Alexandre Fleury