Une nouvelle saison pour l’association du Château

Lors de son assemblée générale, l’association du Château de Vendôme, en plus de son bilan 2023 a pu exposer, en détail, les prochains rendez-vous de la saison prochaine.

Cette nouvelle saison débutera, dès le 1er juin, avec son rendez-vous nature «Instants Ô Jardin», 3e édition, que l’association propose dans le parc du château. «Nous nous inscrivons dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins où nous proposons de valoriser le patrimoine végétal du château et de sensibiliser le public à la question du dérèglement climatique» déclarait Christian Linais, président de l’association du Château Bourbon de Vendôme. Et, parmi un grand nombre d’animations, un parcours sensoriel et ludique est prévu à destination des plus jeunes pour découvrir pieds nus un sentier avec également un pôle Bien-être avec des professionnels de la santé.

«La dimension sociale de ce projet Instants Ô Jardin va se traduire par un travail également que nous allons mener avec le Service de Prévention Spécialisé pour accompagner des jeunes afin de faire naître des vocations autour d’actions collectives» poursuivait le président. L’association reconduit également les «Impromptus», une série de concerts, tous les dimanches matin pendant la saison estivale dans les Jardins suspendus et l’organisation, avec d’autres associations, de soirées thématiques. La saison 2024 verra également le déploiement du pavillon d’entrée du château, rouvert et réinvesti l’année dernière, qui poursuivra son développement avec une nouvelle signalétique, une exposition sur les châteaux forts de la vallée du Loir prévue en collaboration avec les associations Au Cœur de Trôo et Les Amis de Lavardin. Les projets ne manquent pas pour mettre en valeur ce lieu unique en rénovation jusqu’à la fin de l’été mais où la vue emblématique de la ville de Vendôme est une vraie attraction.