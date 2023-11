Une Résidence ouverte sur la vie, tout simplement

La Résidence des Cygnes, l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Droué, accueillera tout le mois de novembre la 2e exposition de Daniel Martellière, «Florilège Floral». L’occasion de mettre des couleurs pastel et de la douceur en ce début d’automne dans un lieu qui se prête à la lumière naturelle.

Une rencontre par hasard en septembre lors de l’exposition à la chapelle St Jacques de Michel Saint Lambert permet à Daniel Martellière et Saadia Farnane, l’un artiste-photographe bien connu des Vendômois, l’autre fraichement arrivée à la tête de l’Ehpad de Droué, de prévoir très rapidement une exposition dans l’établissement pour personnes âgées dans le canton. «Je n’ai pas beaucoup de temps mais lorsque je sors, j’aime admirer des expositions de toutes sortes, assez curieuse pour ça. J’explique à Daniel mon désir d’ouverture de l’Ehpad vers l’extérieur et proposer d’autres animations à mes résidents» explique la nouvelle directrice. Le courant passe, Daniel Martellière joue le jeu immédiatement en proposant dès octobre une série de photos prises lors de son voyage en Chine. Face au succès et au plaisir vu dans les yeux des résidents, ils prévoient une 2e exposition en novembre, «Florilège Floral», prises de vue sous ou sur-exposées de l’artiste dans son jardin vendômois.

Partant du principe que tout le monde est sensible à l’art même si l’on ne possède pas les codes et que la ruralité n’empêche pas la sensibilité, bien au contraire, l’Ehpad de Droué s’ouvre aux habitants de la commune. «Pour moi, un Ehpad est une résidence ouverte sur la vie. Et ses expositions font passer une émotion intime ou à partager, un autre regard également sur ce lieu qui le mérite» poursuit Saadia Farnane qui étudie toutes les propositions d’artistes qui souhaiteraient exposer.