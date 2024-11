Une vie professionnelle bien remplie

Depuis octobre, Christophe Maillet, fondateur de la Toque Vendômoise il y a 30 ans, le service traiteur aux couleurs noire et rose bien connu des Vendômois, est à la retraite avec dans la continuité une reprise de l’activité et des salariés.

Si l’on pouvait définir Christophe Maillet en deux mots, ce serait courageux et généreux. En effet, il commence à travailler dès l’âge de 15 ans au sein de l’entreprise Bel avant de reprendre ses études au lycée hôtelier de Blois et obtenir son diplôme, major de sa promotion. Après quelques expériences, il prend alors la tête de la cafétéria «Le Punch» du Centre Leclerc et deux ans après, à la fin 1994, il se lance un nouveau défi en créant un service traiteur «La Toque Vendômoise».

Très vite, il développe son activité, rajoutant un service location de matériel pour être en totale autonomie. Avec Virginie, sa femme qui le rejoint dans l’aventure, ils ont servi de nombreuses et prestigieuses manifestations, jusqu’à 10 000 convives lors d’une journée mémorable et totalement folle se souvient-il avec 120 personnes pour assurer les 3 services ! Privilégiant toujours la qualité dans l’assiette avec principalement des produits locaux, Christophe Maillet s’est fait un nom dans le monde de la restauration avec un rayonnement régional et assurant les plus grandes prestations. Une retraite largement méritée.