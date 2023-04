À Vendôme, pendant les vacances de Pâques, la direction Enfance Jeunesse de la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois sensibilisera, durant une semaine, le public à toutes les pratiques culturelles urbaines : la danse, la musique, le sport et le graffiti.

« Nous étions rattachés jusqu’en 2018 à la manifestation départementale « Rêves Urbains » qui se passait entre autres à Blois, Montoire et Vendôme. Après la 5e édition, elle s’est arrêtée. En 2023, grâce à la volonté du Service Jeunesse, nous relançons l’idée d’une semaine « Urban Week » consacrée à cette culture si particulière » détaille David Madrelle, animateur au Service Enfance et Jeunesse. Une semaine en deux axes pour proposer sur tout le territoire des activités liées à la culture urbaine. Le premier, réservé aux jeunes, pour des initiations et animations danse, skate, graffiti ou Rap dans les structures jeunesses de la ville de Vendôme et au sein des centres de loisirs. Un deuxième axe ouvert à tous cette fois-ci pour découvrir cet univers, invitant tout public à s’imprégner de cette culture.

D’abord deux expositions, l’une au Centre culturel, l’autre au Transfo du Pôle associatif du 17 au 28 avril. « L’expo Graffiti au quartier des Rottes représente tout le travail de Jam, un graffeur qui a fréquenté notre service jeunesse et qui sera présent au vernissage, lundi 17 avril. Ce même soir, nous projetterons en avant-première le film « Etats des lieux 2018 », le résultat émouvant de tous les films, expo et témoignages qui avaient été enregistrés sur place avant la destruction de la barre d’immeuble dans le quartier des Rottes » poursuit l’animateur. Un rendez-vous graffiti au stade Léo Lagrange et une après-midi au skate Park du Pré aux Chats avec de l’initiation et des démonstrations au son de la musique et des danses hip hop. Urban Week se terminera par un concert « Rural Peace » en collaboration avec l’association Figures Libres. On pourra apprécier le groupe de Rap vendômois « La Relève », cinq jeunes qui se produiront pour la première fois sur scène. Nous aurons l’occasion d’en faire le portrait dans nos colonnes très prochainement.