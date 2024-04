Vend’Asso en AG

Comme le soulignait Laurent Brillard, maire de Vendôme, lors de l’assemblée générale de Vend’Asso, informer et fédérer sont bien les missions principales de cette association qui réunit les autres associations.

Installée depuis dix ans au Pôle Jules Ferry, Vend’Asso est dirigée par une collégiale d’administrateurs élus, six au total. Avec une organisation interne des tâches, chaque membre de ce CA a un rôle bien défini, partenariat, comptabilité, secrétariat, événements,… et s’est réuni douze fois dans le courant de l’année 2023. Aux commandes de cette structure depuis le 1er janvier 2024, Uzur Ozogul a remplacé Sandra Pinceaux. «Mon visage peut vous paraître familier car j’ai connu Vendôme Associations auparavant lors d’un service civique. Bénévole pendant plusieurs années et membre jusqu’à récemment du conseil d’administration, je deviens le nouvel animateur du réseau» détaille le nouveau directeur salarié.

Le but de Vend’Asso est bien d’identifier et référencer les structures associatives, promouvoir leur activité et les informer. Fédérer celles-ci également autour du fonctionnement associatif et gérer des formations pour favoriser la prise de responsabilité des bénévoles au sein des structures. Mise en place également de formations pour les associations adhérentes comme l’utilisation des outils informatiques et développement du réseau en mettant en place plusieurs actions : la Journée des Associations de septembre au Parc Ronsard ou la création du guide du réseau, gros travail de mise en relation de cent cinquante associations répertoriées de tout le territoire.

«En 2023, nous avons créé au sein du Pôle Jules Ferry, un centre de documentation et d’informations associatives, un endroit où chacun à la possibilité de consulter, de se renseigner et de trouver des ressources en ce qui concerne tout le fonctionnement associatif» soulignait Marie-Madeleine Chopard, cheville ouvrière de Vend’Asso et membre du CA. Pour 2024, un projet de déploiement de l’information sur tout le territoire se met en place avec des demi-journée dans un lieu alloué par une commune qui aura, au préalable, signé une convention avec Vend’Asso. La création d’un forum Service-Civique à Vendôme est à l’étude actuellement permettant de réunir dans un même endroit les associations pour promouvoir leurs missions auprès des jeunes intéressés.