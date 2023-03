Vend’Asso recrute

Aujourd’hui Vend’Asso dirigée en collégiale au sein d’un Conseil d’administration de 6 membres, l’association recrute des bénévoles qui souhaiteraient la rejoindre.

Comme il se définisse, Vend’Asso est développeur de vie associative. Au service donc des associations vendômoises depuis 2002, Vend’Asso regroupe plus de 100 associations de tout le Vendômois pour en faire la promotion et organiser des rencontres. « Nous sommes actuellement en recrutement et renouvellement de notre Conseil d’administration. Pas besoin d’être affilié à une association, on peut venir comme un particulier nous donner un coup de main » souligne Marie-Madeleine Chopart et Michèle Jégorel, toutes deux administratives et présidentes d’association.

Vend’Asso est donc avec une directrice générale salariée en collégiale où chaque bénévole administrateur comme pour un bureau d’association, s’occupe d’un rôle. « Chacun à une délégation en binôme, une tâche particulière suivant ses envies ou ses compétences. Rien est imposé, c’est au choix des gens qui nous rejoignent » poursuivent les deux administratives. Plusieurs organisations d’évènements par an comme Le Printemps des Rottes, le Festival des Solidarités ou le Journée des Associations en septembre et en partenariat avec l’Union Sportive Vendômoise – Union d’Associations.

« Aujourd’hui, Vend’Asso c’est également avec la mairie comme partenaire important des formations gratuites pour les associations adhérentes une fois par mois comme à l’exemple de la dernière qui s’est faite autour du logiciel Word. On sait rendu compte que beaucoup ne savait pas manipuler des logiciels simples. Toutes ces formations sont gratuites évidemment et se déroulent au Pôle Jules Ferry » insistent elles.

La prochaine date pour Vend’Asso, c’est son Assemblée générale qui se déroulera le 11 avril à la Salle de Courtiras à 18h. Toutes les associations adhérentes ou non et leurs adhérents sont invités !