Vend’Asso se renouvelle

Lors de l’Assemblée Générale en avril, Laurie Lupfer revenait sur sa dernière année en tant que présidente de Vend’Asso, laissant sa place à Brigitte Mélay de l’association «Pour une monnaie locale».

Depuis 2002, année de sa création, Vend’Asso permet de regrouper sur tout le territoire vendômois les associations adhérentes. Aujourd’hui, 143 structures la composent et trouvent un accompagnement quotidien grâce à sa salariée, Agathe de Brito, ses services-civiques pour lesquels Vend’Asso est agréé et ses bénévoles. A l’initiative de la «Journée des Associations» le premier samedi de septembre, en 2018, cette journée s’est jumelée au parc Ronsard à Vendôme en une seule manifestation avec la «Fête du sport» permettant ainsi une plus forte visibilité avec ses 10 000 visiteurs. «Un point d’orgue donné à l’unification des deux événements, en favorisant la mixité dans la répartition des stands dans le parc et en rebaptisant cette journée : Assos en fête du Sport» détaille la présidente.

Organisatrice également du «Cafés des Assos» et depuis 2017 des «Apéros Assos», Vend’Asso fait intervenir régulièrement des professionnels pour conseiller et répondre aux questions des associations sur des thèmes variés. En 2018, la nouveauté des «mardis associatifs» est venue compléter l’offre de dynamiser le territoire, les associations adhérentes présentant lors d’une soirée leurs activités. Mais, ce qui a permis de relancer Vend’Asso après une passe compliquée en 2016-2017 ce sont les Palmes Associatives, un concours pour mettre en avant l’innovation et la créativité des associations vendômoises. «Cet engouement pour la première édition et celle de cette année a démontré l’importance d’un tel projet pour les acteurs de notre territoire et surtout un besoin de reconnaissance et de valorisation de leur engagement» souligne Laurie Lupfer. Le Festival des solidarités en novembre est également un moment important où Vend’Asso démontre une nouvelle fois sa mobilisation auprès du Collectif solidaire Vendômois pour proposer des temps pour réfléchir ensemble à un monde plus juste, solidaire et durable.

Force de propositions et d’animations, la dynamique association Vend’Asso vient de changer de présidence, Laurie Lupfer ayant annoncé lors de la soirée de gala des Palmes Associatives son désir de passer la main. Ainsi, après le vote du Conseil d’administration de l’association, Brigitte Mélay a été élu présidente, entourée de Michèle Jegorel, vice-présidente, Marie-Madeleine Chopard, secrétaire, et Bernard Michaud, trésorier.

Alexandre Fleury