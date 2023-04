L’équipe de l’Union Sportive vendômoise sera très heureuse de vous retrouver les 17 et 18 juin pour la 2e édition de Vendôme à vélo. Une édition sous le signe du plaisir, de la fête et de la gastronomie.

Vendôme à vélo, c’est 3 événements en 1 :

Un village d’exposants, des randonnées sur route ou à VTT et un défilé déjanté.

Pour le village d’exposants :

Des professionnels du vélo : 6 vendeurs ou fabricants de vélo, un professionnel de la transformation de vélo classique en vélo électrique,

My flash (Montoire) : Eléments phosphorescents de sécurité routière…

Des amateurs de vélos, des associations solidaires de réparation de vélo (Dos d’âne et vélo 41), l’Union Vélocipèdique Belle Epoque, collectionneurs de vélos anciens…

Le collectosaure : un collectionneur de livres sur la bicyclette

Et des animations autour du vélo à destination du tout public et notamment de la jeunesse avec des professionnels : parcours de trial, BMX acrobatique, mini-golf vélo, des intervenants publics ou associatifs autour de la pédagogie du vélo (Vélo 41), la présence de l’office de tourisme (autour du tourisme vert et du vélo), des interventions d’associations d’insertion et autour du handicap (pour la logistique et la décoration du village), la construction de jeux à destination des enfants par les enfants du périscolaire de la ville de Vendôme ; et un match de polo vélo exhibition avec l’Union Cycliste Montoirienne.

Tout un programme d’animations culturelles est également prévu :

en déambulation dans la ville, 3 compagnies dont les spectacles incluent le vélo, Albert Knüt fait du vélo, circacyclette et les enjoliveurs

sur le village une performance d’un artiste peintre, HPO,

un spectacle autour de BMX acrobatiques,

un moment musical et gourmet le dimanche avec des produits locaux et P’tit Louis Laplanche, groupe de musique vendômois bien connu.

RDV les 17 et 18 juin à Vendôme en vélo !

(à suivre)