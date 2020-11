Vendome-eshopping.com plateforme digitale

Le maire de Vendôme, Laurent Brillard s’est engagé auprès des commerçants à leur offrir une visibilité digitale pour éviter en ces temps de ralentissement économique des fermetures définitives et soutenir leur activité.

Labellisée par le ministère de l’économie, l’entreprise française Wishibam a été choisie par la municipalité afin de développer une plateforme commerciale en ligne en un temps record, entre la prise de contact et la mise en ligne effective le 24 novembre. « Entièrement gratuite pour les commerçants vendômois pour ces mois de fêtes, sans commissions sur les ventes jusqu’en mai, cette technologie déployée par Wishibam permet à une boutique de digitaliser automatiquement son offre commerciale et ses stocks pour les proposer aux clients à distance, une sorte de miroir digital du centre-ville et de ses magasins » souligne Michelle Corvasier, adjointe à la mairie de Vendôme en charge de la politique événementielle et des établissements recevant du public.

Avec la Covid-19 et au regard du premier confinement au printemps, l’offre digitale et le « Click and collect » se sont développés, accélérant le changement de consommer et sont devenus quasiment indispensables aujourd’hui pour que les commerçants restent au contact de leurs clients. « Nous voyons bien qu’équiper massivement les commerces avec des outils numériques va leur permettre de vendre mieux et plus. Accompagner la transition numérique de tous avec des équipes qui viennent directement sur le terrain. Les circuits courts de ventes, c’est effectivement stimuler la consommation locale en déclenchant une prise de conscience autour de l’importante de soutenir les commerçants de proximité » poursuit Monsieur le maire Laurent Brillard.

Car à travers vendome-eshopping.com, le lien peut se recréer entre client et commerçant en proposant une expérience client de qualité et créer une marque territoriale forte et une communauté de commerçants unis. La Fédération du Commerce Vendômois a évidemment fait partie de cette aventure qui commence à peine mais qui remporte déjà un grand succès auprès des commerçants inscrits. Avec un réseau social dédié sur facebook, une campagne publicitaire à venir, vendome-eshopping.com restera même après le confinement comme un nouveau moyen de consommer local avec la technologie d’aujourd’hui. Plus rien à envier aux géants américains…

vendome-eshopping.com

Alexandre Fleury