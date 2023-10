Vente exceptionnelle de la collection Passenaud

Tout le monde connaissait la formidable collection de véhicules anciens de Jacques Passenaud et son célèbre musée du poids lourd à Cormenon. Après son décès en 2022, la question du devenir de cette collection s’est posée et le choix de la vente a été fait afin que de si rares témoins du transport soient confiés à des connaisseurs passionnés capables de les entretenir et de les faire vivre.

Samedi, c’est sous un soleil radieux que la foule s’est retrouvée pour une vente de plus de deux cents lots confiée aux marteaux experts des commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Rouillac, aidé par le spécialiste du poids-lourd historique, Jean-François Colombet, rédacteur en chef de la revue dédiée, Charge utile. La qualité des lots présentés, le nombre et la diversité des acquéreurs, le brio du maître des enchères… ont conduit à des ventes record dont le total flirte avec le million d’euros.