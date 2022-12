Vestiges du passé retrouvés à la gare TGV

Lors des fouilles préventives qui ont eu lieu depuis septembre sur les hauts de Vendôme dans le parc technologique de la Gare TGV pour l’installation prochaine d’entreprises comme Sisley, il a été découvert plusieurs éléments de présence humaine remontant à l’époque romaine des IIe et IIIe siècles et mérovingienne du Ve jusqu’au VIIe siècle.

Pour plonger dans le passé lointain, les fouilles archéologiques sont indispensables afin de retracer l’histoire des hommes dans leur environnement. Une enquête minutieuse conduite à partir de l’observation des traces matérielles d’une occupation humaine. « Nous sommes sur une fouille d’environ un hectare et l’on a découvert deux sites avec deux périodes bien distinctes grâce aux mobiliers retrouvés, des bouts de poteries entre autres et deux tombes qui permettent de dater précisément leur occupation. Plusieurs analyses se feront en laboratoire après les fouilles » détaille David Schmidt, archéologue en charge de la responsabilité de ces fouilles préventives et réglementaires avant toute installation et construction sur des terrains. Aucune trouvaille qui bloque le chantier futur, le terrain sera remblayé après les fouilles, tout a été repéré, daté et cartographié et tous les objets ramassés et numérotés.

« Aucun aménagement luxueux, ni de zone confortable comme des thermes ou des villas, nous sommes plutôt sur des habitats de paysans avec des bâtiments sur poteaux porteurs qui devaient être en torchis. Nous avons pu bénéficier également d’un repérage en drone qui permet de bien percevoir les traces noires que laisse le bois en décomposition » poursuit David Schmidt. Pour les deux tombes également découvertes, l’une était celle d’une jeune fille parée de bijoux, boucles d’oreille et bracelet, l’autre de deux adultes enterrés l’un à côté de l’autre. La fouille a permis aussi l’étude d’une cave avec son système de marches et un sol bien tassé, un rectangle bien distinct avec peut-être un puisard pour recueillir de l’eau. « Une fouille qui fera date car c’est la seule ferme gallo-romaine découverte sur la commune de Vendôme. Nous en avons relevé une multitude dans le Vendômois mais jamais à Vendôme même » concluait l’archéologue.