Vins et gastronomie s’unissent au bord du Loir

Avec des milliers de visiteurs attendus à la rencontre d’environ 70 exposants, le Salon des vins et de la gastronomie de Chahaignes est le plus important de la vallée du Loir.

Créé il y a près de 40 ans à La Chartre-sur-le-Loir, il avait dû migrer en 2000 à quelques kilomètres, toujours au bord du Loir, en raison de l’effondrement des caves qui l’accueillaient jusque là.

Toujours passionné, Joël Bressand, tête pensante de l’organisation, a su s’entourer d’une équipe de fidèles bénévoles qui sont bien sûr des amis, au sein de l’association des Goûteux d’vin. L’expérience, l’organisation, les prairies bucoliques du bord du Loir au sud de la commune font que ce salon est toujours une réussite, peu importe le temps.

Ici, on peut venir approvisionner sa cave de tous les crus de France ou presque, la totalité des régions viticoles étant représentées, depuis le Sud-est jusqu’à l’Alsace, en passant par le Bordelais, la Bourgogne, etc.

Mais on trouve aussi cette année largement de quoi se sustenter : porc noir des Landes, produits d’Espagne, épicerie fine, foie gras du sud ouest, miel, confitures et gelées, etc. Ainsi que de l’artisanat : couteaux et planches à découper, paniers d’osier, outils de cuisine en fer forgé…

Et si vous ne connaissez pas la légendaire omelette aux champignons périgourdine cuisinée à l’ancienne sous vos yeux et qui parfume l’entrée du site, voici bien une seule raison de pousser jusqu’à Chahaignes ce week-end là !