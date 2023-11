Vintage et Cie

Ouvert depuis le printemps, Rich’Art Déco et la Maison Mathusalem accueillent à Saint-Ouen tous les passionnés d’objets insolites de la pop culture ou de meubles relookés. À leurs têtes, deux femmes, passionnées, Roselyne dans la décoration Vintage et Géraldine, la restauratrice et relookeuse de meubles vintages.

Roselyne et Géraldine aiment détourner les objets. Toutes deux créent, transforment, donnent une seconde vie à l’accessoire ou au mobilier, certains même voués à la déchetterie. «J’aime effectivement ce détournement d’objet comme ce percolateur des années 60 devenu une lampe très design. Ce qui me plait c’est que l’on ne trouve pas cela ailleurs, une pièce unique en somme» détaille Roselyne de la boutique Rich’Art Déco, la spécialiste vintage des années 1960-70-80. Depuis leur ouverture au printemps, chacune a pu fidéliser sa clientèle. «J’ai des habitués passionnés comme moi qui reviennent fidèlement grâce à mes posts réguliers sur la page facebook de ma boutique où je photographie mes nouvelles acquisitions, certaines chinées sur internet dans le monde entier» poursuit Roselyne qui a exercé plusieurs métiers totalement différents avant de créer sa boutique.

Ici, tout est nickel même si les objets ont 50 ou 60 ans. Si c’est un jouet, c’est réparé, si c’est une lampe elle fonctionne et est nettoyée et bichonnée. Comme Roselyne, Géraldine redonne une seconde vie mais aux meubles. Là aussi, ce n’est pas un simple coup de peinture, c’est un travail complet de transformation. Elle travaille autant le mobilier qui lui appartient que celui de ces clients «Suivant les meubles par exemple, une partie peut être gardée en bois naturel et une autre peinte. J’aime rechercher ce qui peut être mis en valeur et le ressortir de l’ensemble. Avant la création de ma boutique la Maison de Mathusalem, je restaurais déjà des meubles mais pour moi, ma famille ou mes amis. Cela fait 10 ans que j’accumule des dizaines de meubles chinés» explique Géraldine, mère de quatre enfants et issue du monde de la mode dans la couture. «Depuis toute petite j’aime créer, dans n’importe quel domaine, ce qui me motive c’est la création. Mes journées sont parfois trop courtes» s’enthousiasme-t-elle.

À l’heure où nous entrons dans une période où les brocantes vont se faire de plus en plus rares, à l’approche des fêtes de fin d’année, une visite s’impose… Vous ne serez pas déçu !