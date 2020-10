Vivre ensemble symbole fort pour Vend’Asso

Lors du centenaire de la Loi 1901 qui régit les associations non lucratives, une réflexion s’était engagée à Vendôme sur le besoin d’une structure qui réunisse toutes les associations, une structure ressource en fait naissait. Bientôt 20 ans pour Vend’Asso qui s’est réunie en Assemblée Générale en septembre.

Rappelant les objectifs et les valeurs de Vend’Asso, Agathe De Brito, coordinatrice de la structure, détaille tout l’historique et le rapport moral en expliquant en premier lieu les différents agréments qu’a pu obtenir l’association. Ainsi dès sa création Vend’Asso a été reconnue par l’Etat comme Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA) ; puis en 2005, l’agrément reçu de Jeunesse, Sport et Education Populaire, la reconnaissance d’Intérêt général en 2006 et enfin l’agrément Service Civique en 2013. D’ailleurs en 2019, 4 jeunes ont exercé au sein de la structure par le biais de cet agrément.

Avec son siège au Pôle associatif Jules Ferry, Vend’Asso permet de conseiller, d’accompagner et d’orienter les associations adhérentes. En 2019, 29 structures ont bénéficié d’accompagnements personnalisés. Le service secrétariat ou création graphique aide les associations toute l’année. Vend’Asso dispense également des cours d’informatique et permet, lors de Café/Apéro Asso, des rencontres entre elles. La journée des Associations est une organisation lourde, qui chaque année le premier samedi du mois de septembre incombe à Vend’Asso et qui avec succès, réunit jusqu’à 10 000 visiteurs. Pour cette année 2020, avec la Covid-19 et les mesures sanitaires compliquées à mettre en place le conseil d’administration n’a pas souhaité l’organiser, laissant libre les associations qui désiraient y participer de se greffer à la Fête du Sport. Vend’Asso, c’est également l’animation du territoire comme les rencontres Asso/village ou l’organisation du Festival Solidarité ou Les Palmes Associatives qui a vu en 2019, 3 prix décernés à 3 associations pour leur projet.

Alexandre Fleury