Vœux de mi-mandat

À la traditionnelle cérémonie des vœux en janvier de la ville de Vendôme et de la Communauté d’agglomération Territoires Vendômois (CATV), Laurent Brillard, maire de Vendôme et président de la CTV a pu lister plusieurs réalisations effectuées dans l’année et a invité les habitants à être ambassadeurs de leur ville et région. Complétant cette présentation, l’élu a pu mettre en avant un taux de chômage exceptionnellement bas avec l’installation future de nouvelles entreprises, la mise en place d’un dispositif de covoiturage prochain, la restauration du château emblématique de la ville qui verra le terme des travaux à la fin de l’été et d’insister sur l’attractivité touristique du Vendômois qui sera renforcée par différents programmes à venir.