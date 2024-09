Week-end fou à Vendôme

Le premier samedi de septembre est toujours le rendez-vous incontournable de la rentrée pour tous les Vendômois. Cette année, la rentrée sera encore plus folle avec le concert Fun Radio Live dès le vendredi soir et la course des cafés le dimanche qui clôturera Vendôme à la Folie.

Comment égayer notre rentrée de septembre, toujours un peu nostalgique après les jours heureux de nos congés ?

En allant tout simplement danser aux Grands Prés lors d’une soirée féerique vendredi 6 septembre, au concert gratuit de Fun Radio Live (inscription obligatoire sur funradio.fr) avec les artistes Lucenzo ou Soprano entre autres.

En participant aux nombreuses animations en centre-ville toute la journée, samedi 7 septembre, la traditionnelle braderie annuelle organisée par la Fédération du Commerce Vendômois dans les rues commerçantes de la ville.

En découvrant ce même samedi les activités de plus de 100 associations et de nombreux services publics de la ville présents pour la Fête du sport et la Journée des associations au Parc Ronsard. Avec de nombreuses démonstrations, chacun trouvera que ce soit dans le côté sportif, culturel, loisir ou artistique, l’association qui l’attirera et à laquelle il pourra adhérer.

Et enfin, en finissant ce week-end fantastique en applaudissant ou en participant dimanche à la 1ʳᵉ Course de Garçons de Café qui partira de la Place Saint-Martin dès 14h pour un parcours d’1km600. (Inscription pour concourir sur vendome.eu).