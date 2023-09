Xavier Pelletier, un préfet humain en Loir-et-Cher

En plus d’un demi-siècle de vieux routard de la presse dans ce département, je pourrai compter, sur les doigts d’une main, les fois où un nouveau préfet débarquant dans notre département a offert une telle palette d’humilité et d’empathie envers ses futurs administrés.

Il est vrai que Xavier Pelletier, qui succède au déjà si sympathique François Pesneau, parti à Limoges, a, pendant plus de deux ans et demi, appris sur le terrain du Sud-est de la France, plus qu’en suivant tous les cours, pratiques et théoriques, de l’ÉNA. Préfet délégué chargé de la restructuration et de la reconstruction des vallées sinistrées de La Roya, de la Vésubie, de La Tinée et du Moyen Var, après le passage de la terrible tempête Alex, en octobre 2020, dans les Alpes-Maritimes, il eut à résoudre des situations plus qu’urgentes. Il n’y avait quasiment presque plus de routes et de ponts, ni de circuits électriques, d’eau, de transmissions et une partie de ce secteur était coupée du reste de la France. En 1.038 jours et plus de 70.000 km parcourus, in situ, il a quitté, à regret, sa mission en la confiant à une équipe qui la poursuivra. Son cœur et sa pensée sont restés là-bas…

Souhaitons-lui de ne pas connaître telle situation en Loir-et-Cher, même s’il est très armé pour y répondre…

Homme de dialogues, de terrains et même de tout-terrain, homme d’extérieur qui a horreur de rester dans son bureau, Xavier Pelletier veut aller au contact des autres. Il le fera en Loir-et-Cher, département déjà très riche en attractivités économiques et touristiques, avec un taux d’emploi satisfaisant, en axant sa «gouvernance» sur une optimisation, en relation avec toutes les forces vives et en veillant à ce que toutes les sécurités soient respectées pour que les habitants s’y sentent bien.

Après le dépôt d’une gerbe devant le monument aux Morts de Blois, en présence notamment des députés Marion et Chudeau, des sénateurs Janssens et Leprince, du président du Conseil départemental Philippe Gouet, des maires des trois principales villes de Loir-et-Cher, Marc Gricourt (Blois), Jeanny Lorgeoux (Romorantin-Lanthenay) et Laurent Brillard (Vendôme) et bien d’autres du département, sans oublier Maurice Leroy, ancien ministre et président du Conseil départemental 41, de passage entre deux avions entre Paris et Moscou…, le préfet s’est entretenu avec divers responsables au cours d’une réception.

Marié et père de deux filles, Xavier Pelletier n’est ni chasseur ni pêcheur. Par contre, on verra la famille Pelletier assez souvent du côté de Lamotte-Beuvron (le maire Pascal Bioulac était là…), car la cavalerie est l’une de leurs passions favorites.

La séance de photos pour la presse s’est terminée par la présentation du border collie, Spegi, venu du secteur de Tende, don d’un berger qui avait sympathisé avec notre nouveau préfet, à la suite de la tempête qui avait ravagé sa famille et son élevage de moutons. Il va falloir qu’il s’habitue vite, comme son maître, à s’ adapter au Loir-et-Cher. Mais, la greffe prendra vite, n’en doutons pas.

Et si, quand il partira dans 2 à 3 ans (durée normale d’un bail préfectoral), Xavier Pelletier s’en ira avec autant de regrets de la part de nos concitoyens que ceux qu’il a accumulés à Tende, il pourra s’exclamer «Mission réussie». Même, et c’est à souhaiter, s’il n’a pas de catastrophes à gérer et qu’on le jugera sur ses contacts plus humains qu’administratifs…

Bienvenue en Loir-et-Cher !