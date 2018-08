A la rentrée, le sport s’installe au collège

Mis en place l’année dernière avec l’USV Hand et l’USV Tennis, la classe choisie de 6e du collège Saint Joseph avait des horaires aménagés pour pratiquer, en plus des classiques cours de sport au sein de l’établissement, deux heures supplémentaires dans la semaine et au choix dans ces deux disciplines.

Début juin, une nouvelle convention entre la mairie de Vendôme, la communauté d’agglo, les clubs sportifs et l’établissement scolaire était signée pour la rentrée prochaine, avec quatre sports supplémentaires (athlétisme, natation, gymnastique et rugby), pour cette fois-ci deux classes de 6e et une de 5e. Un dispositif qui a vu le jour grâce notamment à Paul Cruchendeu, professeur d’EPS au collège Saint-Joseph, associant la pratique sportive comme vecteur d’éducation, d’inclusion et de santé. Revenant sur le premier bilan en cette fin d’année, ce précurseur, bientôt sur le départ (lire notre article en page xx), soulignait que l’activité sportive avait permis à ces jeunes de s’améliorer sur le plan physique, bien sûr, mais aussi sur le plan de la scolarité ainsi que de se découvrir et de s’épanouir. Lier le sport et la scolarité est donc fondamental, poursuit-il, «l’essentiel étant de trouver un partenariat fort entre tous les acteurs». C’est chose faite pour une année encore, enrichi de nouveaux sports.

