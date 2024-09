Actions éducatives

Agir aujourd’hui contre l’illettrisme et l’illectronisme est une priorité nationale comme départementale. En effet, même si des journées spécifiques se mettent en place localement de septembre à novembre, cette lutte s’organise toute l’année avec des actions concrètes grâce au Conseil départemental de Loir-et-Cher et de nombreux partenaires institutionnels ou associatifs du département.

Sans savoir lire, écrire, compter, s’exprimer oralement et maîtriser la base numérique courante, il n’y a pas de liberté possible car sans ces connaissances un individu ne peut juger et choisir et se verra imposer les choix des autres. «L’illettrisme et l’illectronisme, dans la mesure où ils induisent un manque d’autonomie, de confiance en soi, des difficultés à s’adapter aux changements, sont considérés comme une source de non-recours aux droits et un frein majeur au retour à l’emploi et à l’insertion sociale», déclare Florence Doucet, vice-présidente du Conseil départemental de Loir-et-Cher en charge de la solidarité liée à l’action sociale, à la famille et à la protection de l’enfance. Pour lutter justement contre ce fléau, du 1er septembre au 15 novembre, des journées d’actions contre l’illettrisme et l’illectronisme sont mises en place dans tout le département au travers de différentes manifestations, conférences, expositions, projections, formations et rendez-vous.

Pour le Vendômois :

Vendôme :

Vendredi 13 septembre – 17h30 – Centre culturel / 24 av Georges Clémenceau

Projection de la comédie réalisée par Mélanie Auffret avec Michel Blanc et Julia Piaton «Les petites victoires» suivi d’un débat avec le public

Pour tout public – entrée gratuite

Contact Isabelle Daumas 02 54 43 40 84

Mondoubleau :

Mercredi 25 septembre – de 14h à 17h – Médiathèque Jules Verne – Place Saint Denis

Lecture d’albums sur le thème de l’illettrisme et témoignage d’une bénévole sur le dispositif «Lire ensemble» de l’UDAF

Pour tout public – entrée libre

Contact Amélie Visse – 02 54 80 75 40

Du mercredi 18 septembre au mercredi 18 décembre – lundi, jeudi, vendredi de 15h à 18h/mercredi 10h à 12h et de 14h à 18h / samedi de 10h à 12h30 – Médiathèque Jules Verne – Place Saint Denis

Micro-Folie, musée numérique itinérant

Outil culturel destiné à favoriser l’accès à la culture dans les bibliothèques de Loir-et-Cher grâce à des tablettes numériques qui comptent plus de

3 000 œuvres d’art à explorer, des grottes préhistoriques jusqu’à Andy Warhol.

Pour tout public – entrée libre

Contact Florine Albert 02 54 83 01 62

Montoire-sur-le-Loir

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre – Médiathèque Nef Europa / 3 place Clémenceau

Session de formation «Pourquoi perdre son temps à lire aux tout-petits»

Public : Professionnels et bénévoles de la lecture publique, de la petite enfance et assistants familiaux – inscription auprès de la Médiathèque 41 – https://lecture41.culture41.fr/