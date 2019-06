Bilan positif reconduit à la rentrée

Le lycée professionnel Sainte Cécile à Montoire-sur-le Loir effectuait récemment le bilan de ses ateliers seniors, mis en place, comme chaque année, en septembre. Des ateliers animés pour beaucoup par les élèves, une action intergénérationnelle en fait, créatrice de lien social. Mission accomplie.

Tout le monde était fier des élèves et des adultes en formation au lycée qui ont animé pendant toute l’année scolaire les ateliers destinés aux seniors (à partir de 60 ans), 118 participants sur tout le territoire vendômois. D’abord Guylaine Guillaumin, chef d’établissement soulignait l’implication et la valorisation des jeunes ainsi que l’un des objectifs principaux du lycée, l’animation du territoire en proposant des ateliers divers tels que les ateliers mémoire, cuisine et Bien-être. Également l’atelier numérique pour faciliter l’accès des seniors à l’informatique, organisé en partenariat avec la communauté d’agglomération Territoires vendômois et l’association SEVe.

Tous seront reconduits l’année prochaine avec la création d’un nouvel atelier : « Sécurité pour soi et pour les siens », grâce au financement de la Conférence des financeurs qui a réuni le Conseil départemental, la CNSA et l’Assurance Retraite. Cette assemblée, qui regroupait les seniors formés cette année, les enseignants et les élèves du lycée, s’est terminée par un magnifique cocktail préparé entièrement par les élèves de CAPa2, lesquels, en petits groupes, avaient la mission de choisir et préparer leur recette. Test réussi resté en lien avec l’atelier cuisine où la tendance est à une alimentation moins grasse et moins sucrée.

Rens. pour les ateliers 2019-2020 :

LEAP Ste Cécile-12 rue Saint Laurent à Montoire-sur-le-Loir 02 54 85 01 83

Le Petit Vendômois