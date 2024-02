Cérémonie de remise des diplômes à Sainte-Cécile

Même si la remise des diplômes chaque année au lycée Sainte-Cécile à Montoire-sur-le-Loir a lieu de façon informelle, c’est la première fois qu’elle s’effectue sous forme d’une cérémonie officielle avec parents, professeurs et élèves concernés.

La salle était presque trop petite pour accueillir la quarantaine de jeunes diplômés, accompagnés de leurs parents. «Ce soir, ce sont nos 3e, CAP et Bac Pro de fin d’année scolaire 2023 qui sont présents. Une réussite pour ces élèves avec entre 98 et 100% de réussite suivant les sections. On observe juste une fragilité pour nos 3e avec un projet professionnel trop faible pour certains d’entre eux pour être moteur de leur scolarité mais nos résultats restent au-dessus du pourcentage national» observe Emmanuelle Crépin, directrice de l’établissement scolaire privé lors de cette cérémonie.

Une soirée qui voit également la remise du diplôme «EuroPass» délivré par le programme Erasmus pour six d’entre eux en Bac Pro qui ont vécu une expérience professionnelle en Europe, en Irlande et Belgique. «Expériences acquises en école maternelle et EHPAD, ils sont partis en fin de classe de 1ère, une option qui leur donne des points supplémentaires pour le Ba » poursuit la directrice.

Des diplômes décernés donc dans les domaines professionnels du Sanitaire, du Social ou la Vente et qui sont leurs choix. «Les jeunes viennent chez nous au départ pour un projet pro mais en fait, accompagnés par notre équipe pédagogique, ils s’engagent sur un parcours humain dans sa globalité et non pas exclusivement théorique. Cela peut expliquer ces bons résultats» conclut Emmanuelle Crépin.