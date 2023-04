Club Coup de Pouce aussi pour les maternelles

On connaissait déjà les Clubs Coup de Pouce mis en place dans le cadre du PRE (Programme de réussite scolaire) pour les élèves du CP dans le quartier prioritaire des Rottes de Vendôme qui ont besoin d’un apprentissage supplémentaire à la lecture et l’écriture. Depuis janvier, ce dispositif est étendu à certains élèves de l’école maternelle Jules Ferry de Vendôme, pour un apprentissage autour du langage. « Cette nouvelle action nous a été demandée depuis longtemps notamment pour les élèves de grande section, une classe pivot avant de rentrer au CP » détaille Béatrice Arruga, adjointe en charge de la politique éducative et présidente du PRE. Ainsi, 5 élèves suivent ce programme qui consiste chaque jour à une heure supplémentaire après les cours, à l’heure du goûter, pour parler sous forme de jeu. « En 3 mois, on voit déjà les progrès avec plus de facilité à échanger et discuter » concluait l’élue.