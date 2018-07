« Coup de Pouce », apprendre en s’amusant

Cette fin d’année scolaire voit également se clôturer l’année des clubs Coup de Pouce via le Programme de réussite éducative ( PRE ).

Le programme a été mis en place dans le cadre de l’égalité des territoires et développé aux Rottes via le Programme de réussite éducative ( PRE ) mis en place installé depuis plus de 10 ans par un partenariat entre la ville de Vendôme, l’Etat et l’association nationale Coup de Pouce. Dans les salons de la sous-préfecture, les familles et la quinzaine d’enfants du CP de Louis-Pasteur, Jules-Ferry et Anatole-France se sont réunis autour de du sous-préfet, du maire de Vendôme, de l’inspectrice de l’Education nationale et du président du PRE pour la cérémonie de remise du certificat.

Ces clubs de lecture et d’écriture qui se tenaient après la classe sont des ateliers de consolidation des apprentissages de la lecture et de l’écriture regroupant cinq élèves de CP et une animatrice. «Prendre confiance en soi, c’est ça la première chance», affirmait Sam Ba, adjoint à la mairie de Vendôme et président du PRE. Sous forme de jeu rassurant et stimulant, les enfants ont pu présenter leur travail aux élus et à leur famille. Le dispositif intègre les parents en soutien ce qui leur permet d’être attentif au travail scolaire des enfants. Car «lire, écrire, compter » sont bien des apprentissages fondamentaux qui restent primordiaux. Ainsi proposer aux enfants qui en ont le plus besoin des moments complémentaires leur offre la possibilité de la maîtrise de l’apprentissage, si important pour la suite de leur destinée.

Alexandre Fleury