Coup de Pouce pour le langage

À l’école Jules Ferry, la cérémonie de remise des cartes du Coup de Pouce Langage s’est déroulée pour cinq enfants de grande section maternelle avec leurs parents et les élus.

«Mis en place l’an dernier, ce dispositif utile et efficace du langage complète celui qui existe pour les CP et qui aide les enfants dans l’apprentissage de la lecture et l’écriture» expliquait Béatrice Arruga, adjointe à la mairie de Vendôme en charge de la politique éducative. Animé par Christine Fourreau, ce Coup de Pouce Langage se déroule 4 fois dans la semaine après les cours. «Avant de lire, il faut savoir parler et s’exprimer. Grâce à des cartes Emotions, les élèves me racontent leur journée et parlent plus facilement par petit groupe» concluait l’animatrice.