Coups de pouce Clé et Cla

En juin, chaque année, le Programme de Réussite Educative des Rottes (PRE) clôture l’année des clubs Coup de Pouce Clé des écoles élémentaires Jules Ferry et Anatole France. Ces clubs de lecture et d’écriture sont des ateliers de consolidation des apprentissages regroupant cinq élèves de CP et une animatrice après la classe, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Depuis l’année dernière, la création d’un club langage pour les grandes sections de maternelle, permet aux enfants qui en ont besoin, de se familiariser avec l’éventail des registres de langage. Pour tous ces clubs, les parents sont invités à participer régulièrement. En cette fin juin, les enfants participants recevaient à la Porte Saint-Georges leur certificat ainsi qu’un livre et un cahier de vacances afin de maintenir une activité pendant l’été.