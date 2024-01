D’agréables retrouvailles

Du 10 au 18 décembre, 32 élèves de la 4e à la seconde du collège-lycée Saint-Joseph de Vendôme sont partis à Friedrichshafen au bord du lac de Constance, pour retrouver leurs jeunes correspondants allemands. Accompagnés de trois professeurs – Mmes Kowalska, Fayard et Rolland – ils ont découvert pendant la semaine, les us et coutumes outre-Rhin, particulièrement festifs en cette période de l’Avent.

Un lac, 3 pays

Après un arrêt au Titisee (en Forêt Noire) encore enneigé lors du voyage aller, figuraient à leur emploi du temps, complet et varié, les cours au collège partenaire en matinée et les soirées dans leur famille d’accueil. Mais le programme leur a également permis de découvrir le très riche patrimoine local (le musée du Zeppelin et celui de l’aéronautique Dornier à Friedrichshafen), en Suisse la ville de Saint-Gall et sa célèbre abbaye baroque, sans oublier la montée au Pfänder (1086 mètres) en Autriche ainsi qu’une visite de la presqu’île de Lindau et la ville de Constance en Allemagne. Sans compter l’arrêt à la cathédrale de Fribourg au retour.

De vrais marchés de Noël à l’ambiance féérique

Les élèves ont eu l’occasion de découvrir de nombreux marchés de Noël aussi splendides et authentiques que ceux d’Alsace avec de superbes réalisations d’artisans locaux. Les senteurs de cannelle des vins chauds embaument les allées parsemées de magnifiques et féériques décorations lumineuses destinées à faire rêver enfants et adultes durant les quatre semaines de l’Avent.

Une expérience inoubliable, incroyablement enrichissante

Les élèves partagent volontiers leurs observations :

Pour Simon, Mathilde et Bersan en seconde générale, la surprise a eu lieu en cours en découvrant que les élèves allemands ont droit au téléphone portable, les élèves travaillent beaucoup en groupes et ils commencent la journée en chantant – habitude que Mme Kowalska tente de reproduire avec ses 4e, eux aussi impliqués dans l’échange pour la plupart.

Selon Victor, Clément et Aubin, les Allemands mangent beaucoup et sans arrêt, et boivent aussi «trop d’eau gazeuse», autant d’habitudes qui n’ont pas manqué de surprendre les jeunes germanistes vendômois.

Un échange très actif

La prochaine rencontre aura lieu à Vendôme du 31 mars au 6 avril 2025, soit une année avant le jubilé des 60 ans d’existence du jumelage entre le Collège-Lycée Saint-Joseph de Vendôme et le Collège Sainte-Elisabeth de Friedrichshafen.

Article écrit en collaboration par Baudouin Quédreux (stagiaire auprès de Mme Kowalska) et Eveline Lavigne