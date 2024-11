De jeunes Mexicains en visite à Vendôme

Vendôme accueillait une délégation mexicaine dans le cadre des échanges scolaires entre le lycée Saint-Joseph et des lycées de l’État de Guanajuto.

En mars, c’était une quinzaine de lycéens de Saint-Joseph de Vendôme qui avaient fait le déplacement au Mexique avec leur professeur d’Espagnol Rodolphe Ndong Ngoua et le directeur Charles-Edouard Guilbert-Roed. En octobre, c’était le match retour avec treize élèves mexicains qui traversaient l’Atlantique. Un échange riche d’enseignement avec des cultures différentes qui se fait tous les deux ans. Reçus à la sous-préfecture par Vincent Le Duff, sous-préfet de Vendôme aux côtés du député, Christophe Marion, et du maire Laurent Brillard, les jeunes Mexicains et leurs correspondants français ont pu échanger sur les institutions françaises autour d’un petit déjeuner. Pendant leurs onze jours présence en Vendômois, le groupe mexicain a visité la région avec les châteaux de la Loire ainsi que Tours et Saint-Malo, découvertes entrecoupées de cours suivis au lycée.