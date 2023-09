Dernière rentrée à Louis-Pasteur

L’école maternelle et primaire Louis-Pasteur, dans le quartier des Rottes, est fermée depuis 2019 officiellement. Mais, depuis quatre ans, ce lieu sert à la commune de Vendôme pour remplacer les écoles en rénovation comme ce fut le cas pour l’école Jules-Ferry qui avait, de 2020 à 2022, bénéficié d’une importante réhabilitation. En cette rentrée 2023, les sept classes élémentaires d’Anatole-France se retrouvent sur les bancs de Louis-Pasteur jusqu’aux vacances de février.

«L’école Louis-Pasteur nous a bien dépannés avec son rôle tampon qui nous a permis de rénover les autres écoles sans louer des locaux modulaires » soulignait Béatrice Arruga, adjointe à la ville de Vendôme en charge de la politique éducative. Cette rentrée est bien la dernière pour cette école qui sera détruite en 2024. En cause une construction trop mal isolée et avec des matériaux d’un autre temps et hors d’usage.

Du CP au CM2, les classes d’Anatole-France s’y retrouvent donc pour six mois afin de procéder au désamiantage de leurs locaux, d’y refaire les sols et de rénover totalement les toilettes. Un gros chantier qui débute en septembre et durera jusqu’en février, date où les écoliers retrouveront leur école. Cet été, les services de la ville avec le corps enseignant ont déménagé toutes les classes d’Anatole-France, mobilier comme matériel scolaire pour réaménager les classes de Louis-Pasteur. Chaque famille a été également informée dès la fin de l’année scolaire afin de pouvoir s’organiser pour cette rentrée. Un service de bus navette entre les deux écoles est aussi mis en place dès la rentrée. L’été fut l’occasion de repeindre tout le 1er étage de l’école Yvonne-Cholet en centre-ville, un projet qui était attendu depuis longtemps, quatre classes et un bureau. S’ensuivra le rez-de-chaussée l’année prochaine. Rappelons que Vendôme accueille 1156 élèves en cette rentrée dans six écoles publiques primaires.