L’opération «Des livres à soi» 2024 s’est clôturée mardi 11 juin lors d’une journée festive organisée au centre culturel de Vendôme. Soutenue par le Ministère de la culture et menée par le conseil départemental, cette opération a pour objectif de démocratiser la lecture auprès des plus jeunes dans le but de prévenir illettrisme des enfants et réduire les inégalités d’accès à la culture dans les quartiers prioritaires et en ruralité. Au programme 6 ateliers pour les volontaires à la découverte de différents livres pour se familiariser à l’usage de ceux-ci et pour l’installer dans leurs pratiques familiales. Chaque famille a pu bénéficier d’un chèque-livre de 80€. Une journée qui s’est terminée par un spectacle « La Mer… veille ».