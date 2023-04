Dorénavant ouvert aux apprentis

Face aux besoins récurrents en compétences des entreprises industrielles et à l’arrivée prochaine de la société Francos-Groupe Sisley à Vendôme, la diversification des voies de recrutement est nécessaire, notamment pour le profil de conducteur de lignes de production, une formation qui existe au Lycée professionnel Ampère de Vendôme.

La communauté d’agglomération Territoires Vendômois s’engage depuis plusieurs années aux côtés des entreprises locales, notamment dans la promotion des métiers auprès des jeunes et de leurs familles. Comme pour la mise en avant de la formation récente en maroquinerie, elle s’efforce de mettre en adéquation l’offre et la demande, ce qui constitue un enjeu majeur pour soutenir la croissance du secteur. Grâce également à la mobilisation des entreprises comme Bosch, Procter & Gamble à Blois ou Bel et le lycée Ampère, le CFA Académique a donné son accord pour l’ouverture du Bac professionnel Pilote de ligne de production en alternance pour accueillir plus de candidature en apprentissage jusqu’à 29 ans dans un secteur qui manque de bras. « Véritable tremplin vers l’insertion professionnelle durable, cette formation diplômante prépare des techniciens dont les missions seront de conduire et de gérer des installations automatisées ou semi-automatisées. Le lycée à la rentrée prochaine acquerra une ligne de production moderne grâce à l’investissement du Conseil Régional Centre Val-de-Loire, un véritable outil pédagogique 4.0 avec des capteurs numériques et bras robotisé » conclut Eric Gavinet, proviseur du lycée Ampère de Vendôme.