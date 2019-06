Education citoyenne récompensée

Depuis 8 ans, grâce à l’action de sa Conseillère Principale d’Education (CPE) Dalila Falentin, le collège Jean Emond met en place une démarche en début d’année scolaire qui implique les plus anciens vis-à-vis des plus jeunes.

Pour faciliter l’intégration des 6e qui découvrent le collège lors de leur premier jour en septembre, un accueil spécifique se fait au sein de l’établissement. En effet, certains élèves de 3e les accompagnent pendant cette journée alors qu’eux même sont encore en vacances, leur faisant découvrir le fonctionnement du collège. « Les 6e arrivent souvent de petites écoles primaires et peuvent être perdus dans un établissement plus grand. Le fait de changer de classe entre les cours, le restaurant scolaire et ses passages réglementés, tout cela génère du stress pour les enfants. L’accompagnement des plus grands ne se fait pas uniquement sur cette première journée mais s’étend également sur l’année, les plus jeunes pouvant poser des questions aux 3e qu’ils ne poseraient pas à un adulte » explique la Conseillère principale.

Chaque année, Dalila Falentin remet un diplôme aux 3e qui se sont mobilisés mais cette année c’est le 2e prix de l’Education Citoyenne qu’ils ont reçu des mains de Michel Coutant, vice-président de l’Ordre Nationale du Mérite de Loir et Cher et président de la commission des prix de l’Education Citoyenne. Ce concours national a une convention avec le ministère de l’Education, convention qui elle-même se décline au niveau départemental. «Un prix qui est fait pour montrer l’exemplarité de certaines actions citoyennes, comme la vôtre, reconnue par l’Etat et notre ordre afin de transmettre le goût de l’exemplarité» félicitait le vice-président. Chaque enfant reçoit donc un diplôme, souvent le premier qui se transformera en plusieurs à n’en pas douter.

Félicitations !

Alexandre Fleury