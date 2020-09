Extension de Jules et Anatole

Les chantiers des groupes scolaires Jules-Ferry et Anatole-France se poursuivent et le calendrier, malgré le confinement du printemps, devrait être maintenu.

La création de nouveaux réfectoires et de nouveaux dortoirs dans les deux écoles fait suite à la réflexion, il y a 2 ans, autour du groupe scolaire Louis-Pasteur et de sa future destruction. « En ne réhabilitant pas Louis-Pasteur au regard du coût et des contraintes notamment éducatives et pédagogiques, la décision prise en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves s’est faite autour de la répartition des écoliers dans les deux groupes scolaires proches » explique Béatrice Arruga, 4e adjointe à la mairie de Vendôme en charge de la politique éducative. En effet, avec le nombre d’élèves qui mathématiquement va augmenter dans les deux écoles retenues, repenser les bâtiments et leur donner une plus grande capacité est une nécessité.

Ainsi, nouveaux réfectoire et dortoir sont bâtis à Anatole-France comme à Jules-Ferry. Ce groupe scolaire rénove également totalement son école élémentaire : isolation, menuiseries intérieures et extérieures, chauffage, électricité, les sols… « De ce bâtiment qui date des années 60, nous reprenons tout l’ensemble, un projet qui aboutira à l’accueil des élèves et de l’équipe pédagogique pour la rentrée 2021 mais qui devrait être livré en février prochain. L’équipe pédagogique décidera si elle désire déménager en cours d’année ou attendre logiquement la rentrée prochaine » détaille Laurent Brillard, maire de Vendôme. En attendant cette rénovation, les classes élémentaires de Jules-Ferry font leur rentrée 2020 à Louis-Pasteur.

Alexandre Fleury