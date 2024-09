Plongez dans un océan de savoirs au Village des Sciences samedi 5 octobre à l’IUT de Blois !

Pour sa 33ᵉ édition, la Fête de la Science vous plonge dans un «Océan de savoirs» ! À Blois, l’IUT ouvre ses portes samedi 5 octobre de 10h à 17h pour célébrer la science avec une programmation variée et interactive. Venez observer, expérimenter, questionner et échanger pour comprendre l’impact de la science sur votre quotidien. Larguez les amarres et découvrez les activités proposées à côté de chez vous !

Thématiques : Sciences de l’environnement / Sciences de la Terre et de l’univers / Sciences exactes / Sciences numériques / Sciences de l’ingénieur / Sciences de la vie et de la santé, Sciences humaines et sociales

Événements et animations au Village des Sciences de Blois le 5 octobre :

Rencontre / débat : Évolution de la gestion des milieux aquatiques – Gestion et préservation de la ressource

Réservation conseillée : ortemannjf@gmail.com / 06 80 10 50 32

Public concerné : de 3 à 25 et +

Public concerné : de 6 à 18 ans

Public concerné : de 11 à 25 ans et +

Réservation conseillée : contact@loiretchertech.fr / 07 76 83 97 21

Public concerné : de 6 à 18 ans, accessibilité personnes à mobilité réduite

Public concerné : de 6 à 25 ans et +

Public concerné : de 6 à 25 ans et +

Les Astro Chrono Maîtres Atelier : Sculpter de l’eau avec des ultrasons

Public concerné : de 3 à 25 ans et +

Public concerné : de 3 à 25 ans et +

Public concerné : de 6 à 25 ans et +, accessibilité personnes à mobilité réduite

Public concerné : de 18 à 25 ans et +

Visite : Visite des ateliers métaux et polymères à l’IUT de Blois / Horaires : 10h-10h30, 11h-11h30, 14h-14h30, 16h-16h30

Public concerné : de 11 à 25 ans et +

Préparez-vous à une journée riche en découvertes et en apprentissages au Village des Sciences de Blois (IUT de Blois, site de la Chocolaterie) !

Juliette Frey