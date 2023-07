La cause animale au collège

Une matinée au collège Jean Emond où les CM2 de Meslay d’Amélie Courteheuse se sont associés à la classe de 6ᵉ 2 pour travailler ensemble sur l’œuvre de Rosa Bonheur avec l’artiste vendômoise Isy Ochoa.

Un temps d’abord pour parler de Rosa Bonheur et de son goût de la peinture pour les animaux. Puis, un moment pour discuter sur le parcours de l’artiste Isy Ochoa qui avait justement sorti l’année dernière un album illustrant la vie de cette artiste. « Ce matin, avec Isy, on consacre deux heures de pratique d’art plastique plus spécifiquement autour de la notion de couleur et de la technique de l’aquarelle » explique Sophie Raspail, professeur d’art plastique au collège Jean Emond.

Une matinée donc qui est la conclusion du travail engagé pour ce 3e trimestre autour des animaux, que ce soit les œuvres de Rosa Bonheur comme la cause animale. « Nous avons correspondu avec la classe de CM2 de Meslay autour des albums d’Isy, surtout Fritz, l’éléphant de cirque décédé tragiquement à Tours. Cette première journée de rencontre entre les enfants, c’est la fusion de ce projet sur un temps de rencontre et de pratique. Je travaille même pour l’année prochaine à une autre rencontre avec la SPA pour mes nouveaux 6ᵉ, ceux qui cette année sont en CM2, une amorce à notre travail pour la rentrée » poursuit Sophie Raspail.

« Je vais avoir un peu de mal à vous donner un cours sur l’aquarelle» annonce Isy Ochoa devant des élèves un peu étonnés par cet aveu. « Car il y a plusieurs manières de faire de l’aquarelle, une manière par artiste finalement » poursuit Isy. Insistant sur le fait que chacun doit peindre comme il le sent, l’art c’est finalement la liberté de créer. Le travail ce matin là se fait sur la représentation d’un tigre. « J’ai pris l’exemple du tigre, car il y a peu de couleurs et cela vous permettra de maîtriser la diffusion de l’aquarelle sur votre feuille ». Autour d’elle, les enfants, attentifs, apprennent donc en l’observant d’abord puis en testant individuellement à reproduire et maîtriser l’aquarelle. Une belle leçon en direct en somme.